Laura Stigger: Die Senkrechtstarterin auf dem Mountainbike

In den kommenden Monaten sollte die Tirolerin genug Zeit und genug Möglichkeiten haben, das Olympia-Ticket zu lösen. „Ich versuche, bei jedem Rennen so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln“, meint Stigger vor ihrem zweiten Weltcup-Einsatz an diesem Sonntag in Nove Mesto. Im Short-Track-Rennen am Freitag zeigte die 20-Jährige bereits mit Rang drei und der schnellsten Runde auf.