Bike-Artist Fabio Wibmer: "Ich kann nicht normal Radfahren"

Wenn der 25-Jährige, der aus dem beschaulichen Osttiroler Örtchen Oberpeischlach (104 Einwohner) kommt, etwa mit seinem Rad rückwärts eine Stiege hinunterfährt, auf der Lenkgabel steht und während dem Fahren Bälle jongliert, oder wenn er mit dem Hinterrad einen Pfeil zielsicher auf die Dartsscheibe bugsiert.

Herr Wibmer, fahren Sie eigentlich manchmal auch ganz normal Rad?

Das kommt mir eigentlich nur ganz selten in den Sinn. In Wahrheit geh’ ich eigentlich nur Radfahren, damit ich in meinem Stil fahren kann. Ich will herumspringen und bin auch immer auf der Suche nach einem Hindernis. Ich muss immer irgendwelche Spielereien machen. Das hat so einen Reiz für mich. Ich kann einfach nicht anders, ich kann nicht normal Radfahren.

Sie haben mittlerweile fünf Millionen Follower auf Ihrem YouTube Kanal und sind damit weltweit die Nummer 34 bei den Sportkanälen. Fühlen Sie Sich als Star?

Diese Zahlen sind echt total krass. Vor allem wenn man bedenkt, dass ich aus einer Nische heraus komme. Ich finde es cool, dass ich mit dem, was ich mache, so viele Leute begeistern kann. Aber als Star sehe ich mich deshalb nicht. Für mich persönlich macht’s auch keinen Unterschied, ob ich jetzt fünf Millionen Follower habe oder 100.000. Ich will in erster Linie Radfahren, und wenn es die Leute dann auch noch cool finden, umso schöner.

Werden Sie denn auf der Straße erkannt?

In Innsbruck, wo ich daheim bin, auf jeden Fall. Erstaunlicherweise sind inzwischen auch immer mehr ältere Menschen dabei. Die haben sich die Filme offenbar gemeinsam mit den Kindern angeschaut.