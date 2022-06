Leogang - Ein Wintersportort dreht erfolgreich am Rad der Zeit

So hört sich der Sommer im Jahr 2022 in Leogang an.

Einst waren die Downhill-Biker und ihre bergauffahrenden Kollegen in der Pinzgauer Wintersporthochburg nur die Nebengeräusche der Nebensaison, mittlerweile gehören sie in der Region längst zum guten Ton und füllen die Hotelbetten und die Kassen. „Das Verhältnis zwischen Winter- und Sommertourismus ist heute 50:50“, sagt Marco Pointner, Geschäftsführer der Tourismusregion Saalfelden-Leogang.