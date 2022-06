Die Gold-Fischer: Das sind die Stars der Schwimm-WM in Budapest

Bei den deutschen Nachbarn steht unter anderem der Olympiasieger und Doppelweltmeister Florian Wellbrock am Start. Er will seine Titel über 1.500 Meter sowie im Zehn-Kilometer-Rennen im Freiwasser verteidigen und peilt Gold über 800 Meter an. Im NDR sagte der 24-Jährige: „Auf meinem Niveau geht man an den Beckenrand und will Gold. Ich brauche da nicht zu stehen und die Hosen voll zu haben.“ Ein Trainingskollege, der Wellbrock eine Goldmedaille streitig machen könnte, ist Landsmann Lukas Märtens.