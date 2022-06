Der amerikanische Traum des Innsbrucker Rad-Professors

Von Weitem erscheint die Mojave-Wüste im Westen Nordamerikas wie ein Gemälde von Mark Rothko: Das tiefe Blau wird im unteren Drittel von einem erdigen Orangeton abgelöst. Nur die schwarze Asphaltstraße durchbricht das idyllische Bild, sowie ein Radfahrer und sein Begleitauto. „Die Wüste und das Monument Valley sind für mich die Highlights des Rennens – und das Bier im Ziel“, sagt Kurt Matzler.

Viermal nahm der 52-Jährige in einem Vierer-Team am Race Across America teil, dem härtesten und längsten Radrennen der Welt. Ab 14. Juni bestreitet er die 4.950 Kilometer und 53.000 Höhenmeter von der Westküste zur Ostküste erstmals solo.