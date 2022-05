Von Ottakring nach Las Vegas: Die UFC-Karriere des Aleksandar Rakić

Bereits in der Antike beschäftigten sich Menschen mit der Frage: "Wer ist stärker? Der Ringer oder der Boxer?". Daraus entstand vor mehr als 2600 Jahren die Sportart Pankration, ein sogenannter "Allkampf" - Pan bedeutet "alles" und kratos "Kraft". Zum ersten Mal wurde Pankration 648 v. Chr. in Griechenland bei den 33. Olympischen Spielen erwähnt. Die Disziplin hat auch erstmals unterschiedliche Sportarten miteinander verbunden. Gekämpft wurde nackt, mit bloßen Händen auf lockerem Sand, bis jemand K.o.- ging, aufgab oder durch seine Verletzungen starb. Es gab zwar Schiedsrichter, aber keine Gewichtsklassen. 394 n. Chr. wurden die Olympischen Spiele durch Kaiser Theodosius verboten. Das bedeutete auch das vorzeitige Ende für den Pankration.

Vom Pankration zum MMA

Nach dem Verbot des Pankration dauerte es bis 1969, bis eine ähnliche Sportart wieder populär wurde: Mixed Martial Arts. Der Amerikaner Jim Arvanitis zählt heute zum Gründer des "Free Fights" oder Vale tudo - den Vorläufern des MMA.

Anfang der 90er Jahre wurden die Kämpfe noch mit organisierten Straßenkämpfen verglichen. 1993 fand in Denver, Colorado (USA) die erste Ultimate Fighting Championship (UFC) statt. Gesucht wurde dabei die effektivste Kampfsportart. Gekämpft wird seitdem in einem achteckigen Käfig, dem sogenannten Oktagon. Erst nach und nach kamen Regeln und weitere Vorschriften hinzu. 1999 veranstalteten die Brüder Michael und Gerhard Ettl in Graz die erste österreichische MMA-Veranstaltung. Die amerikanischen Medien nutzten in den Anfängen die Brutalität, um Aufsehen zu erregen und die Bekanntheit von MMA zu steigern, was zum Verbot von UFC Übertragungen in den meisten Ländern und einem schlechten Image der Sportart führte.

Seitdem ist der Sport im Wandel: Mehr Gewichtsklassen, verpflichtende Medizinchecks, geregelte Events mit Ärzten vor Ort, ein ordentliches und strenges Regelwerk, Dopingkontrollen und Schiedsrichter, die sofort den Kampf abbrechen, wenn sich ein Kämpfer nicht mehr selbst verteidigen kann.