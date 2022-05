Historische Premiere: Voraberger kämpft in der Türkei um WM-Titel

In Istanbul findet am Freitag der erste Box-WM-Kampf für Frauen in der Türkei statt, und mittendrin ist eine, die bereits weiß, wie man Geschichte schreibt: Eva Voraberger – die erste Boxweltmeisterin Österreichs. Die 32-Jährige (26 Siege, 7 Niederlagen) kämpft gegen Seren Cetin (9-0) um den WBC-Titel im Bantamgewicht (bis 53,5 kg/18.55 Uhr/live ORF-TVthek).