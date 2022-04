Wie Ali gegen Frazier: Im Frauenboxen wird Geschichte geschrieben

"In ihrem Herzen hatte sie schon immer den Traum, Olympiasiegerin zu werden – in einem Sport, den es damals für Frauen noch nicht einmal gab", sagte Katie Taylors Mutter in einem Interview und erinnert sich an ihre sechsjährige Tochter zurück, die Box-Olympiasiegerin spielte und voller Selbstvertrauen die Arme in den Himmel streckte. "Ich bin noch nie vor einer Herausforderung zurückgewichen", resümiert Taylor ihre Karriere. "Dieser Kampf ist erst der Anfang."