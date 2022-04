Profi Kotaskova: "Langsam sollte Gleichberechtigung auch im Boxen kommen"

Wenn in Österreich vom Frauen-Boxen die Rede ist, wird vor allem über Eva Voraberger und Nicole Wesner gesprochen. Welche Impulse bieten Sie Ihnen?

Beide sind tolle Sportlerinnen, die das Frauenboxen in Österreich wesentlich nach vorne gebracht haben, sei es durch Erfolge oder durch ihr sympathisches Auftreten in der Öffentlichkeit. Ich bin leider weder mit Eva noch Nicole persönlich in Kontakt, habe von ihnen also keine Tipps bekommen. Vielleicht kommt es irgendwann dazu.

Finden Sie es ungerecht, dass die Preisgelder bei den Damen niedriger als bei den Herren sind?

Natürlich ist es ärgerlich, denn heutzutage soll langsam Gleichberechtigung auch in unserem Bereich, im Boxen, kommen. Aber derzeit denke ich so gut wie gar nicht dran. Das Geld ist für mich beim Sport grundsätzlich zweitrangig. Solange ich Spaß und meine Leidenschaft habe und ich kein Minusgeschäft für meinen Klub bin, ist es für mich okay.