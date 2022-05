Sensation im Boxen: Biwol besiegt Canelo nach Punkten

Die schnellen Konter und das schöne "In-and-Out" Boxen überforderten Canelo, der seine eigentlich starken Körpertreffer nie richtig anbrachte und am Ende sichtlich frustriert wirkte. Eigentlich hatte Canelo vor, im September wieder in seine eigentliche Gewichtsklasse (Super-Mittelgewicht) zurückzukommen und dort gegen Gennady Golovkin anzutreten. Nun musste er noch im Ring um ein Rematch gegen Biwol bitten, der sofort zusagte und sich noch entschuldigte "dass ich deine Pläne mit Golovkin zerstört habe."

Während Canelo (57-2-2) jetzt erst einmal seine bislang zweite Niederlage in neun Jahren verarbeiten muss, erhält Biwol (20-0-0) endlich die Aufmerksamkeit, die ihm seit Jahren gebührt.

Wer ist Biwol?

Biwols Mutter ist koreanischer Abstammung, wurde aber in Kasachstan geboren, sein Vater in Moldawien. Die beiden lernten sich in Russland kennen und zogen nach Kirgisistan. "Das ist mein Mutterland, ich liebe es, auch wenn es kein reiches Land ist." Biwol fühlt sich Kirgisistan am meisten verbunden. "Dort bin ich geboren und habe 11 Jahre gelebt." Und genau dort verliebte er sich durch Jackie-Chan-Filme in Kampfsport und ins Boxen. "Er (Jackie Chan, Anm.) hat ein großes Herz und gute Kampffähigkeiten. Ich erinnere mich, dass er in seinen Filmen nie jemanden getötet hat. Er war einfach lustig", sagte Biwol im Guardian-Interview.