Von der Farm in den Ring: Box-Star "Canelo" fordert Champion Bivol

Bivols Mutter ist koreanischer Abstammung, wurde aber in Kasachstan geboren, sein Vater in Moldau. Die beiden lernten sich in Russland kennen und zogen nach Kirgisistan. "Das ist mein Mutterland, ich liebe es, auch wenn es kein reiches Land ist." Auch wenn Bivol unter russischer Flagge antreten wird, fühlt er sich Kirgisistan am meisten verbunden.

Russlands Krieg gegen die Ukraine mache ihn traurig: "Wir sind Menschen. Wir müssen eine bessere Welt für uns alle schaffen. Das ist natürlich traurig“, sagte Bivol im Gespräch mit dem Guardian.