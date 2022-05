Fünf Jahre nach #MeToo im ÖSV: "Es ist kein Tabu mehr, darüber zu reden!"

KURIER: 2017 berichteten Sie öffentlich von Missständen im österreichischen Skisport und ihrer Vergewaltigung als 16-Jährige durch einen ÖSV-Teamkollegen. Wie kam es zu diesem mutigen Schritt?

Nicola Werdenigg: Themen wie (Macht)missbrauch machten mich immer schon narrisch. Meine Vergewaltigung habe ich vor 20 Jahren in der Therapie aufgearbeitet, und ich bin seitdem garantiert kein Opfer mehr, sondern eine sehr gestandene Betroffene. Das war die wichtigste Voraussetzung. Konkret gab es im Juni 2017 einen Volleyball-Trainer, der 57 Kinder missbrauchte. Dieser Mega-Skandal war nur eine Randnotiz in der österreichischen Presse. Als dann die Harvey-Weinstein-Geschichte und das #MeToo-Movement ins Rollen kamen, war es Zeit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die erste Reaktion des ÖSV und des damaligen Präsidenten Peter Schröcksnadel, der eine Klage in den Raum stellte und mich verbal attackierte, hat die Geschichte so richtig in alle Medien getrieben.

Hat sich im Skiverband seit damals etwas getan?