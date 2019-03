Missbrauchsvorwürfe: Werdenigg spricht von bis zu 20 Opfern

Die bislang fünf von Medien kolportierten Fälle, kommentierte Werdenigg so: „Nehmen sie sechs und sie können die Hand dafür ins Feuer legen“. Sie betonte, dass es in Oberösterreich eine besonders auffällige Vernetzung zwischen Politik, Bildung, Sport, sowie Heer und Exekutive gäbe. Für den oberösterreichischen SPÖ-Sportsprecher und Landtagsabgeordneten Michael Lindner ist die bislang publik gewordene Zahl der mutmaßlichen Missbrauchsopfer „nur die Spitze des Eisbergs“. Deshalb will die SPÖ gemeinsam mit den anderen drei Landtagsfraktionen eine unabhängige Experten-Kommission einsetzen. „Die Zeit des Drüberschwindelns ist jetzt vorbei. Wir fordern, dass so rasch wie möglich eine unabhängige Expertinnen-Kommission zur Klärung der ungeheuerlichen Vorfälle eingesetzt wird“, so Lindner in Richtung des zuständigen ÖVP-Sportlandesrats Markus Achleitner, ÖVP. Obwohl die Vorwürfe gegen den Trainer bereits länger bekannt gewesen sein sollen, habe dieser erst auf den Druck aus der Öffentlichkeit „viel zu spät und viel zu wenig reagiert“, behauptete Lindner.

Bei der Landtagssitzung am 11. April wird die SPÖ den Antrag auf Installierung einer Sportkommission stellen.