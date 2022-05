Herz schlägt Hirn: Als Box-Legende Hans Orsolics das Glück verließ

Von Kulturgrößen bis zu Damen des käuflichen Gewerbes – quer durch die Schichten waren alle in den 60ern aufgeregt am Boxring gesessen. Hans Orsolics hatte in spektakulären EM-Kämpfen für eine ausverkaufte Stadthalle gesorgt. Und sich nach Haftstrafen 1987 mit seinem "Patscherten Leben" an die Spitze der Hitparade gesungen. Vor seinem 75. Geburtstag am Samstag gebietet es der Anstand, ihn nicht ans Mikrofon zu holen.