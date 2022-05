So haben Sie Box-Legende Muhammad Ali noch nie gesehen

Am 30. Oktober um 4.30 Uhr in der Früh liefern einander George Foreman und Muhammad Ali vor 60.000 Zuschauern einen epischen WM-Kampf, den größten der Box-Geschichte. Der amtiere Schwergewichtsweltmeister Foreman ist der klare Favorit, in 40 Profikämpfen ist der 25-Jährige mit den extrem harten Schlägen ungeschlagen (37 K. o.).

Ali ist hingegen schon 32, er hat seine beste Zeit scheinbar hinter sich. Doch die Sympathien sind beim Außenseiter, dem Vorreiter eines neuen schwarzen Selbstbewusstseins, der auf den Kontinent seiner Ahnen zurückgekehrt ist.