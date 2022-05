Debüt beim Giro d’Italia: Rad-Ass Felix Gall und die Arschkarte

Natürlich hat er sich im Vorfeld mit erfahren Kollegen ausgetauscht, die schon mehrere mehrwöchige Rundfahrten in den Beinen haben. Von allen bekam er den gleichen Ratschlag mit auf den Weg: "Erholung, Erholung, Erholung. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Du musst so gut es geht Energie sparen und früh ins Bett."

Und das ist leichter gesagt als getan. Man möchte eigentlich meinen, dass ein Radprofi nach einer kräftezehrenden Bergetappe über 200 Kilometer todmüde ins Bett fällt. Felix Gall hat bei seinen bisherigen Rundfahrten freilich die Erfahrung gemacht, dass der geschundene Körper einem mitunter Streiche spielen kann. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper so ermüdet ist, dass man Schwierigkeiten hat, einzuschlafen und einen qualitativ hochwertigen Schlaf zu bekommen."