Giro-Start in Ungarn: Milliarden Forint für eine rosarote Welt

Ungarn zeigt sich dabei von seiner sympathischen Seite. 100 Tage vor dem Giro-Start gab es die „Nacht der rosa Lichter“, bei der 37 Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke rosa beleuchtet wurden. Vier Wochen lang warb ein rosa Würfel auf dem Heldenplatz in Budapest für das Rennen und zählte die Tage, Stunden und Minuten bis zum Rennstart herunter. Das Land von Viktor Orbán präsentiert sich weltoffen und gastfreundlich; der Name „Visegrád“ steht für den Zielort der ersten Etappe und nicht für Hardliner-Standpunkte in der Flüchtlingspolitik.

So bleibt der Giro-Start für Ungarn ein Imagegewinn, der in Folge vor allem den Tourismus wiederbeleben soll. Schier unbezahlbar scheint die Werbewirkung der TV-Bilder, die stundenlang Radfahrer zeigen, die an Sehenswürdigkeiten vorbei durch blühende Landschaften fahren. Am Freitag wurde sogar organisiert, dass als Husaren verkleidete Reiter neben dem Peloton herjagen – alles eingefangen von den Kameras.