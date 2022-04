Rad-Hoffnung Felix Gall: "Das hat mich extrem gestresst"

Und das ist auch gut so. Denn Felix Gall ist es mittlerweile gelungen, dass er nicht mehr als früherer Junioren-Weltmeister gesehen wird, sondern als Radfahrer, der sich bei den Profis etabliert hat. Vor wenigen Wochen beendete der Athlet des französischen AG2R-Teams die Baskenland-Rundfahrt auf dem zwölften Rang und kam bei der Königsetappe als Zehnter ins Ziel. Am ersten Tag der prominent besetzten Tour of the Alps, die durch das Trentino, Südtirol und Osttirol führt, belegte Gall am Montag den fünften Rang und am Dienstag den vierten - auch in der Gesamtwertung ist Gall Vierter.