Giro d'Italia: Erste Etappe an Mathieu van der Poel

Ungarn mag nun wahrlich keine Gro├čmacht im Radsport sein, Begeisterung f├╝r den Sport haben die Fans aber schon bei der Teampr├Ąsentation am Donnerstag in Budapest gezeigt - und auch am ersten Renntag, der ├╝ber 195 Kilometer von der Hauptstadt nach Visegrad f├╝hrte. Der Freitag verlief weitgehend flach und ruhig, der Schlussanstieg aber sorgte f├╝r Hochspannung.

Erst versuchte der Belgier Lawrence Naesen (AG2R Citro├źn) sein Gl├╝ck, dann probierte der Deutsche Lennard K├Ąmna (Bora-hansgrohe), seinen Etappensieg von der Tour of the Alps zu wiederholen. Doch das Feld lie├č nicht locker, es kam zum Massensprint. 30 Meter vor dem Ziel rutschte der Australier Robbie McEwen aus und knallte auf den Asphalt, vorne gab Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) dem zeitgleichen Eritreer Biniam Girmay (Intermarch├ę-Wanty-Gobert) das Nachsehen. Platz drei holte sich der Spanier Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

F├╝r den 27-j├Ąhrigen Niederl├Ąnder Van der Poel war es der n├Ąchste Erfolg nach jenem auf der vierten Etappe der Settimana Coppi e Bartali sowie den Siegen bei den Eintagesklassikern Quer durch Flandern und Flandern-Rundfahrt.