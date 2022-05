Straße frei für den 105. Giro d’Italia mit vier Österreichern

Die Favoriten

Um den Gesamtsieg rittern andere – allen voran Richard Carapaz, der Giro-Sieger von 2019 aus Ecuador, dessen Team Ineos im Frühjahr Siege gesammelt hat, und der Brite Simon Yates (Bike Exchange), der 2021 Dritter wurde, aber oft mit Pech rauft. Erstmals seit 2013 ist Mark Cavendish wieder dabei, bislang hat der 36-jährige britische Sprinter von Deceuninck-Quick Step 15 Giro-Etappen gewonnen. Der Senior im Feld ist der Spanier Alejandro Valverde (42), und auch dem Movistar-Profi ist einiges zuzutrauen.

Schon am Dienstag gibt es ein Spektakel: die Bergankunft am Ätna nach 40 Kilometern Schlussanstieg zum Rifugio Nicolosi (1.892 m). Die schwersten Etappen warten am 13. Mai (Diamante– Potenza, 196 km/4.510 m Höhendifferenz), am 15. Mai (Isernia–Blockhaus, 191 km/5.000 HM), am 24. Mai (Salò–Aprica, 202 km/5.250 HM) und am 28. Mai (Belluno–Passo Fedaia (168 km/ 4.490 HM). Schlussakt ist ein Zeitfahren am 29. Mai in Verona (17,4 km).