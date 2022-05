178.000 Euro für ein Ticket: Box-Legende Mayweather kämpft in Dubai

Am 14. Mai steigt "Money" Mayweather in Dubai wieder in den Ring, diesmal gegen Don Moore. Seinen Gegner hat er sich selbst ausgesucht. Geboxt wird acht Runden lang auf Helikopter-Landeplatz des Burj-Al-Arab-Hotels. Die 20 Zuschauer müssen stolze 178.000 Euro für das ausschließlich als NFTs (Non Fungible Tokens) erhältliche Ticket blechen. Über 3,5 Millionen Euro Umsatz erhofft sich der Veranstalter der sogenannten "Global Titan Fight Series". Fans können den Fight via Pay-Per-View für 18 Euro mitverfolgen.