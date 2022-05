Box-Pionierin Katie Taylor gewann historischen Kampf gegen Serrano

Offener Schlagabtausch

Herausforderin Amanda Serrano verlangte der aktuellen Leichtgewichts-Weltmeisterin in zehn Runden (je zwei Minuten) alles ab. Serrano dr√§ngte ihre Gegnerin in Runde f√ľnf in eine Ecke und deckte ihren K√∂rper mit Schl√§gen ein. Taylor konnte sich zwar befreien, doch keine gr√∂√üere Distanz mehr herstellen. Es folgte ein sehenswerter, offener Schlagabtausch, den Serrano klar dominierte und Taylor erstmals ins Wanken brachte. Auch die sechste Runde verlief √§hnlich und egalisierte die guten ersten Runden von Taylor.

"Da dachte ich schon, es w√§re alles vorbei, doch dass Katie so zur√ľckkommt, war unglaublich", sagte Taylors Promoter Eddie Hearn nach dem Kampf. In der letzten Runde zeigte Taylor, dass sie zurecht Weltmeisterin der vier wichtigsten Verb√§nde (WBC, WBA, IBF und WBO) ist. Am Ende mussten die Punkterichter entscheiden. F√ľr viele w√§re auch ein Unentschieden vertretbar gewesen, doch die Judges entschieden sich f√ľr den aktuellen Champion (96:93, 97:93, 94:96). Damit verteidigte Katie Taylor zum sechsten Mal ihren Leichtgewichtstitel und ist mit 21 Siegen als Profi noch unbesiegt. Drei Leute standen hinter ihr im Ring und hielten ihre G√ľrtel in die H√∂he.