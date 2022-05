Ex-Miss-Austria Patricia Kaiser: "Der Sport hat mich gerettet"

Welches Geschäft ist brutaler – Model-Business oder Leistungssport?

Es hat beides Ecken und Kanten. Aber man kann doch für sich entscheiden, wie weit es geht. Es ist wichtig, selbstbestimmt zu sein. Leistungssport ist der schönste Beruf überhaupt.

Ist er ehrlicher?

Ja, messbar und ehrlich, bodenständig. Beim Modeln ist das Schwierige, wie du zu Jobs kommst, wie viele Wege du machen musst. Mit Social Media ist eine weitere Ebene dazugekommen. Ich musste lernen, geduldig zu sein. Jetzt, mit 37, werde ich mehr wertgeschätzt. Aber in Wien arbeite ich gar nichts. Man greift offenbar gerne in die Ferne: Als ich im Ausland gelebt habe, hatte ich zwei Aufträge pro Woche in Wien.