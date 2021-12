Vranitzky über Sport und Politik: "Wichtig ist die Teamdisziplin"

Diese Schere wird im Fußball immer größer. Sehen wir ein Spiegelbild der Gesellschaft?

Ja, wenn ich an abstruse Ausformungen denke wie die Idee einer in sich geschlossenen Super League. Hier wird auch seelischer Missbrauch betrieben. Ich denke an einen Vater, der an anderer Stelle sparen muss, um mit seinen beiden Buben zum Spiel gehen zu können. Wenn sie dann lauter Millionäre herumlaufen sehen, ist das nicht gut. International wurde ein Markt gebildet, der auch am Leben gehalten wird. Die spanischen Großklubs sind hoch verschuldet, aber es macht dort nix. Erst dann, wenn Vereine ihre kaufmännische Gestion nicht mehr in Händen halten, um dieses Spiel weiterzuspielen, wird aus einem einbetonierten System ein wackeliges Kartenhaus.