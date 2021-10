Alt-Kanzler Vranitzky: "Posten werden heute zwischen ÖVP und ÖVP aufgeteilt"

Ist Kurz nicht zu kurz im Amt, um ihm die Zersplitterung zuzuschreiben?

Die frühere rot-schwarze Koalition, war ja eine Koalition, in der Sebastian Kurz schon Mitglied war. Was schon früher zu beobachten war, ist heute in großer Deutlichkeit an die Öffentlichkeit gedrungen. Diesem Herrn Kurz war an einer gemeinsamer Beschlussfassung in der Bundesregierung nicht sehr gelegen. Im Gegenteil, um seinem Widerpart Mitterlehner nichts gelingen zu lassen, wurde viel blockiert. Das und auch andere Gründe haben dazu geführt, dass diese Große Koalition sehr bald den Stempel bekam: Die streiten nur, die bringen nichts weiter, die erledigen nichts. Dieser Eindruck setzt sich mit dem neuen Partner, den Grünen, jetzt fort. Außerdem steht der Regierung eben eine fast geschlossene Opposition im Parlament gegenüber. Da wird schon sehr hart von beiden Seiten argumentiert. Ich erinnere an den ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger, über den man ja nicht sagen könnte, dass er im Verdacht steht, besonders harmoniebedürftig zu sein. Das ist Rede und Gegenrede. Am Schluss steht die Zersplitterung.

Die rüde Tonalität in den Chats steht in der Kritik. Hatte Ihre Generation nur Glück, dass es damals keine Chats gab. Haben Sie sich wirklich nie im Ton vergriffen?

Ja, Glück oder Unglück? Es gab schon auch Auseinandersetzungen, wo man wahrscheinlich nicht die Sprache des Mädchenpensionats angewendet hat. Aber eines muss man sagen: Es wurde in den Chats in der Wortwahl nicht gegeneinander argumentiert, sondern miteinander über jemanden anderen. Dieses Faktum eröffnet den Blick auf eine Atmosphäre, die mir aus meiner Amtszeit jedenfalls nicht bekannt ist.