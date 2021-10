Vranitzky-Doktrin ade? Rendi lockert das "Nein" zur FPÖ

Rendi-Wagner glaubt an baldige Neuwahlen („Koalition mit Ablaufdatum“), auch wenn sie diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht für richtig hält. Bei diesen möchte sie als SPÖ-Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Den neuen Kanzler Alexander Schallenberg bewertet sie nach wenigen Tagen und trotz eines persönlichen Vier-Augen-Gesprächs negativ: „Er hat in den ersten Stunden den größten Fehler gemacht, indem er die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft infrage gestellt hat und sich nicht von Türkis distanziert hat.“

Von der Bundesregierung erwartet sie nun „handfeste Arbeit für das Land“ und kritisiert gleich zwei Versäumnisse. In der Corona-Bekämpfung müsste viel mehr getan werden, um die Impfquote zu erhöhen. „Warum schaffen die skandinavischen Länder, Spanien, Israel oder die USA höhere Impfraten und wir nicht? Es braucht gezielte Kampagnen für die Menschen zwischen 19 und 38 Jahren, weil sie die aktivste Bevölkerungsgruppe sind und derzeit das höchste Risiko haben, an Corona zu erkranken“, so Rendi-Wagner. Sie spricht sich auch dafür aus, dass PCR-Tests die ungenaueren Antigen-Tests ersetzen, außer in Situationen, wo man spontan einen Nachweis braucht.