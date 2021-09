Faßmann: "Ich brauche die Lehrer in der Schule"

Und wie sieht es mit einer Maskenpflicht nur für ungeimpfte Lehrer aus? Auch hier winkte der Bildungsminister ab. Hauptsächlich aus Sorge vor einem gesellschaftspolitischen Konflikt. „Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Polarisierung in der Gesellschaft nicht zur Eskalation führt“, sagte er – auch im Hinblick auf den Tankstellen-Mord in Deutschland. Wenn also in der Schule Maske getragen werden muss, „dann wird das alle betreffen und nicht nur einzelne“.