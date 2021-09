Faßmann antwortet auf Wutbrief der Schüler: "Kritik an Quarantäne ist nachvollziehbar"

Am Montag schrieben mehr als 20 Schulsprecher von Wiener Gymnasien einen wütenden Brief an die Regierungsspitze zu den Corona-Regeln. „Monatelang haben Sie propagiert, man dürfe den Sommer nicht verschlafen und die Fehler des letzten Jahres nicht wiederholen, bloß um dann den Sommer zu verschlafen und die Fehler des letzten Jahres zu wiederholen“, hieß es in dem Brief.



Konkret wünschten sich die Schüler eine „klare Quarantäneregelung“, Luftfilter in Klassenzimmern, „konsequenten Schutz von ungeimpften Kindern, etwa durch eine Impfpflicht für Kindergarten- und Volksschulpersonal“ und eine Entlastung der Maturanten durch die Streichung von Maturastoff.



Bildungsminister Heinz Faßmann schrieb zurück, dass auch für ihn von größtem Interesse sei, Schulen möglichst sicher zu gestalten. Beim Thema Luftfilter merkte er an, dass alle Standorte, die Luftreiniger benötigen, diese auch bekommen, das seien rund 4.000 Stück.