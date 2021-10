Kurz: "Wir wollen nicht die Schulden der Italiener zahlen"

Es spricht allerdings auch nicht für Ihren Parteikollegen, den langjährigen Bürgermeister Siegfried Nagl …

Er hat es sehr, sehr gut gemacht, man muss einmal 18 Jahre Bürgermeister in Graz sein. Dafür will ich ihm Danke sagen. Was Oberösterreich betrifft, denke ich, dass so etwas in einer pluralistischen Demokratie normal ist: Es bilden sich neue Parteien und Gruppen, manche verschwinden auch wieder. Wir als Volkspartei können sehr zufrieden sein, Erster zu sein.

In Deutschland haben Sie den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet unterstützt, der für die Union das schlechteste aller Wahlergebnisse erzielt hat. Hatte das mit der Partei zu tun oder mit dem Kandidaten?

Es war ein harter Wahltag für unsere Schwesterpartei. Von außen hat man den Eindruck, dass da in den letzten Jahren in der CDU und CSU nicht alles ganz perfekt gelaufen ist. Deutschland ist das größte und stärkste Land der Union. Diese Wahl ist für Europa eine Zäsur gewesen, die wir auf europäischer Ebene noch ordentlich spüren werden. Das wird jetzt noch gar nicht diskutiert. Aber wenn Deutschland in Zukunft für eine Vergemeinschaftung der Schulden eintritt, wer zahlt dann für die Schulden in Griechenland, in Italien und anderen Teilen der Europäischen Union? Das sind dann die west- und die mitteleuropäischen Steuerzahler. Dagegen werde ich ankämpfen. Mit einem Partner wie Deutschland an der Seite ist so ein Kampf einfacher, als wenn es in die andere Richtung zieht.

Sie warnen also vor einem Linksruck in Deutschland, der die ganze EU in Mitleidenschaft zieht? Erwarten Sie wirklich so eine starke Kursänderung durch einen SPD-Kanzler Scholz?

Das wird auf die Koalitionsverhandlungen ankommen und wie stark die FDP hier dagegenhalten kann. Aber ich kenne die Programme der Parteien. Und ich will nicht, dass der österreichische Steuerzahler die Schulden der Italiener zahlt. Aber wir haben ein Gewicht in der Europäischen Union, und es ist gut, Partner wie die Niederlande, die Dänen und andere zu haben. Beim Thema Migration hatten wir ja schon bisher mit Deutschland immer wieder unsere Probleme, weil es einen anderen Kurs verfolgt hat. Ein absoluter Linksrutsch, also Rot-Rot-Grün geht sich Gott sei Dank nicht aus.