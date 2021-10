Vizekanzler Kogler: "Hatten Kickl nur im Talon"

Dass die türkis-grüne Regierung unter Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nun bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 regulär weitermachen können wird, dafür sieht Kogler „gute Chancen“.



Neben den eingangs aufgezählten Projekten gilt es ja auch weiterhin zwei Krisen zu bekämpfen: die Corona-Pandemie und den Klimawandel. Im Hinblick auf Erstere kündigt Kogler die Einführung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz „noch in diesem Jahr“ an.



Und in Sachen Klima? Hier würde man in Österreich durch die ökosoziale Steuerreform, konkret die Rückverteilung dessen, was über die Bepreisung hereinkommt, nun einen „einzigartigen Weg“ einschlagen.

Zur Kritik an der Stadt-Land-Differenz bei den Steuererleichterungen erklärt Kogler: „Durch den Klimabonus gibt es Erleichterungen für alle – und zusätzlich den regionalen Mobilitätsbonus für jene, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben.“