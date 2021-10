Causa Kurz: Beinschab wollte ihre Handy-Chats löschen

In der Causa um mutmaßlich frisierte Meinungsumfragen und Studien rund um die Kurz-ÖVP, die vom Finanzministerium bezahlt worden sein sollen, liegt nun die 103 Seiten starke Festnahmeanordnung gegen Sabine Beinschab vor. Die Meinungsforscherin war am Dienstag festgenommen worden, weil sie anscheinend brisante WhatsApp-Nachrichten gelöscht hat – nämlich am Tag vor der Hausdurchsuchung.

„Die Auswertung der WhatsApp-Chatverläufe mit Wolfgang Fellner, Nikolaus Fellner, Mag. Helmut Fellner sowie MMag. Dr. Sophie Karmasin brachte das Ergebnis, dass Sabine Beinschab diese Chats mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Abend des 5. Oktober 2021 zwischen 22:37:46 und 22:40:29 Uhr (jeweils MESZ) geleert hat“, heißt es auf Seite 98 der Anordnung. „Dies ist insoweit bemerkenswert, als sich aus einer Zusammenschau aller WhatsApp-Chatlöschungen ergibt, dass die Löschungen der WhatsApp-Chats zielgerichtet an diesem Tag (nur) bei den genannten Personen stattfand, andere Chatpartner nicht betraf und kein regelmäßiges Löschen von Chats vorliegen dürfte.“