ÖVP-Affäre: Die Hintergründe zur Festnahme der Meinungsforscherin

Beinschab begann ihre Karriere 2007 bei der Karmasin Motivforschung in Wien. Dort war sie acht Jahre lang Projektleiterin. 2015 gründete sie ihr eigenes Unternehmen Research Affairs mit Sitz in Wien und in Velden am Wörthersee.

Gemeinsam mit der damaligen Familienministerin Sophie Karmasin soll Beinschab ins Geschäft mit der Verlagsgruppe Österreich gekommen sein, die am laufenden Band Umfragen veröffentlichte.

Anfang September 2016 informierte Thomas Schmid – der seinerzeitige Generalsekretär im Finanzministerium – Sebastian Kurz, „dass die Politikforschung in Österreich […] nun zur Beinschab wandert“ und man „Umfragen und Co im besprochenen Sinne:-))“ habe. Beinschab stieg bei Österreich zur gefragtesten Meinungsforscherin auf.

Ihre Umfragen nannte die Kurz-Truppe später das „Beinschab-Österreich-Tool“.