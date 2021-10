Causa ÖVP: Die Krux mit der Kronzeugenregelung

Ermittlungen. „Wir haben keine U-Haft beantragt, weil die Voraussetzungen, die wir vor ein paar Tagen für die Festnahme angenommen haben, nicht mehr vorliegen“, sagte Oberstaatsanwalt René Ruprecht von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag zum KURIER.

Die Rede ist von Meinungsforscherin Sabine Beinschab, die noch am Dienstag wegen Verdunklungsgefahr in der ÖVP-Inseratenaffäre festgenommen worden war. Doch der Schrecken der Festnahme dürfte ihr noch fest in den Knochen sitzen und soll mächtig Wirkung gezeigt haben. Denn: Namhafte Anwälte, die in dieser Causa vertreten, interpretieren die Freilassung so, dass Beinschab wahrscheinlich umfangreich ausgesagt hat und mit der Behörde kooperiert.