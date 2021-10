Bundeskanzler Schallenberg: "Runter vom Gas, Atempause"

Alexander Schallenberg: Ich gehe diese Riesenaufgabe mit Respekt und Ehrfurcht an. Aber wir sind alle nur Menschen. Es gab eine veritable Erschütterung, eine echte innenpolitische Krise samt zwischenmenschlichen Zerwürfnissen. Das sind Risse, die gekittet werden müssen. Also runter vom Gas, Atempause. Wir müssen wieder in die Substanz kommen. Das ist wie bei einem Fußballteam: Nur mit Geschlossenheit erzielt man Tore. Ich denke, das ist auch das Verständnis von Werner Kogler: Wir werden uns beide um Beruhigung und Zusammenführung kümmern.

Wie wollen Sie denn in ruhigere Gewässer kommen? Es steht so vieles an, es gibt Ermittlungen gegen Sebastian Kurz und bald einen neuen U-Ausschuss, der sich nur um die ÖVP dreht.

Zweifellos, aber alle müssen sich auch wieder ihrer Verantwortung bewusst sein. Ich werde daher nach dem Nationalfeiertag ein Get together des ganzen Regierungsteams, eine Aussprache fernab aller Öffentlichkeit vorschlagen. Ich bin der Regierungschef, betrachte es aber auch als meine Aufgabe, als Mediator zu wirken, um in ruhigere Gewässer zu kommen. Um beim Bild zu bleiben: Das Schiff ist geschlingert, nicht gekentert, aber wir sind noch nicht durch den Sturm durch. Es wäre jedoch völlig verantwortungslos, jetzt die Regierung infrage zu stellen oder gar in Neuwahlen zu gehen.

Dennoch hat sich bei Ihrer Antrittserklärung im Parlament die Begeisterung in Grenzen gehalten. Fehlt nicht die Vertrauensbasis in der Regierung?

Ich werde mein Amt besonnen und partnerschaftlich anlegen, mit dem Ziel, Stabilität zu erzeugen.

Haben Sie es schon manchmal bereut, dieses Amt übernommen zu haben?

Nein, Reue spüre ich nicht, sondern Pflichtbewusstsein. Ich habe höchsten Respekt vor den Institutionen dieser Republik.