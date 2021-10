Schallenberg über James Bond, Candy Crush und sein letztes Telefonat mit Kurz

Was Schallenberg tut, sollte Sebastian Kurz angeklagt und verurteilt werden, beantwortet er ausweichend. Er sei nun Bundeskanzler und müsse "die Bundesregierung wieder in die Arbeit bringen. Alles andere, also Klagen oder Rechtsverfahren" seien "außerhalb. Das Wichtigste ist: Die Regierung muss stehen. Das erwarten sich die Menschen".

Des Kanzlers Plan sei nun, "Ruhe reinzubringen, weil, wie gesagt: Die Politik hat sich wirklich nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Wir müssen alle warten, bis der Staub sich legt".

"Brüche und Risse"

Bis wann sich der Staub legen wird, das beantwortet der Kanzler wie folgt: "Wir sind alle Menschen. Hier sind Brüche und Risse entstanden, die müssen gekittet werden und das geht nicht über Nacht." Sein Wunsch sei es, dass man "wieder auf Augenhöhe" redet.

"Keinen Plan im weiteren Sinne für den Fall der Anklage"

Dies werde "Zeit brauchen"; sowohl, was die Koalition als auch die Öffentlichkeit und Bevölkerung betreffe. Einen Plan für den Fall der Anklage habe er nicht.

"Ich habe keinen Plan im weiteren Sinne", so der ÖVP-Regierungschef, und: "Mein Plan ist, wieder in die Arbeit kommen". Die türkis-grüne Koalition habe einen Auftrag - "von der Pandemie bis zum Klima". Schallenberg habe sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Tagen "viele Gespräche zu führen, weil ich Menschen zusammenführen will. Da hilft mir hoffentlich meine 20-jährige diplomatische Erfahrung".