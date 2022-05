In Russland inhaftiert: US-Basketballstar als Spielball der Politik

Auffällig ist vor allem der Zeitpunkt der Inhaftierung, als die USA anfingen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Hoffnung gibt die Freilassung von Landsmann Trevor Reed. Griners Frau Cherelle freute sich für dessen Familie und erklärte: „Ich kenne den Schmerz, einen geliebten Menschen in einem fremden Land inhaftiert zu haben.“

Brittney Griner war in Russland, weil sie seit Jahren in der Off-Season für UMMC Ekaterinburg spielt und ihr der Verein jährlich eine Million Dollar zahlt. Rund 70 Prozent der WNBA-Spielerinnen müssen nebenbei für hohe Gehälter in Übersee-Teams spielen. In der amerikanischen Liga verdienen sie nur einen Bruchteil dessen, was die Männer in der NBA bekommen: maximal 228.094 Dollar im Jahr 2022.