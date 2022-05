"Der Ausschluss Russlands aus dem Weltsport hat eine völlig neue Qualität"

Also das Ensemble all dieser Sanktionen – politisch, wirtschaftlich, sportlich – führt dann zum nötigen Druck auf Russland?

Ja. Wobei: Natürlich führt der Sport-Boykott zu einer gewissen Isolation oder zu einem Gesichtsverlust. Aber vor allem die Wirtschaftssanktionen führen zu ganz massiven Schwierigkeiten, die das gesamte Regime natürlich auch destabilisieren können.



Sport kann jemanden glänzen lassen, wenn man ohnehin ein akzeptiertes Mitglied der Völkergemeinschaft ist. Wenn alle übrigen Beziehungen gekappt werden, nutzen auch Sportbeziehungen wenig, um das eigene Image zu retten.

Gibt es in der Vergangenheit vergleichbare Aktionen des Weltsports wie jetzt gegen Russland?

Südafrika war so ziemlich das einzige Land, wo sich der internationale Sport relativ breitflächig entschlossen hatte, das Land konsequent auszusperren, sowohl von der olympischen Ebene, später auch im Fußball. Die sind also sukzessive vom Weltsport weitgehend ausgesperrt worden – aufgrund ihrer Apartheid-Politik. Man kann sagen, sie wurden richtig geächtet. Und das wiederholt sich jetzt durchaus im Fall Russlands.

Allerdings kommt es durch Boykotte im Sport allein nicht zum politischen Wandel. Bei all dem Geld, das da hineinfließt und bei all der Show und auch bei all der politischen Bedeutung, die dem Sport immer zugestanden wird – es ist ja am Ende doch eine primär symbolische Ebene. Also es ist ja doch ein Unterschied, ob ich statt Erster Zweiter werde oder ob mir der Gashahn zugedreht bzw. wie jetzt im Fall Russlands wesentliche Handelskontakte wegbrechen.

Wladimir Putin und Russland waren lange gern gesehen im Weltsport. Ausrichter von Großveranstaltungen, russische Sponsoren, russische Athleten waren im Zentrum der Aufmerksamkeit. Gibt es ein Zurück? Können Sie sich vorstellen, dass es wieder so wird?

Das ist schwer zu sagen. Man hat in der Geschichte gelernt, dass Situationen schnell kippen können. Insofern ist es immer schwierig, so etwas zu prognostizieren. Ich muss aber sagen, ich war erstaunt, wie schnell sich fast alle zivilen Beziehungen, die man zu Russland hat – auch etwa im Bereich der Kultur und Wissenschaft – aufgelöst haben. Ich hätte immer gedacht, dass da die zivilgesellschaftlichen Bindungen mittlerweile auch an Russland so stark sind, dass das nicht so gravierende Störungen erfahren kann. Das bestürzt mich, und es verwundert mich mehr als die Vereisung der Beziehungen im Weltsport, weil der Sport eben immer ein Bereich war, wo demonstrative Aktionen vollzogen wurden. Eine Umkehr, ein Zurückkommen, ist wirklich schwer vorherzusagen.

Sie sagen, Sie waren erstaunt, wie schnell es gehen kann. Waren die umfassenden Entscheidungen, Russland aus dem Weltsport auszuschließen, "historisch"?

Es ist eine große Zäsur. Und man muss ja mal eines sagen Der Sport hat sich jetzt dadurch endlich mal ehrlich gemacht. Früher wurde ja immer behauptet, Sport und Politik hätten nichts miteinander zu tun. Noch vor wenigen Wochen, in Bezug auf China und die Olympischen Spiele, wurde das behauptet. Immer, wenn es zu politischer Kritik kommt, will man damit die Spiele retten. Und von dieser Fiktion hat man sich jetzt endgültig verabschiedet. In dem Moment, wo man so konsequent Russland ächtet, ist ja völlig klar, dass offenkundig doch Sport und Politik etwas miteinander zu tun haben.