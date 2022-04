Putin verteidigt Wunderkind Walijewa: Doping im Eiskunstlauf "nicht nötig"

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag Eiskunstläuferin Kamila Walijewa nach dem Doping-Wirbel um ihre Person bei den Olympischen Spielen in Peking in Schutz genommen. "Solche Perfektion kann man nicht auf unehrliche Art mithilfe von zusätzlichen Substanzen und Manipulationen erreichen. Wir wissen sehr gut, das solche Substanzen im Eiskunstlauf nicht nötig sind", sagte Putin im Rahmen einer Zeremonie für die russischen Medaillengewinner im Kreml.