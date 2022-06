Jeden Tag ein Marathon: Warum eine Boxerin den Jakobsweg läuft

Die 850 Kilometer ergaben sich aufgrund der Streckenführung und weil „ich unbedingt drei Wochen unterwegs sein wollte“, sagt die Sporttrainerin, die jeden Tag fast einen Marathon laufen wird. Im vergangenen Oktober ist sie den Jakobsweg erstmals gegangen, zwei Wochen waren ihr aber nicht genug. „Ich kam erst am Ende richtig in den Flow. Den Küstenweg wäre ich lieber gelaufen, aber mit dem Zehn-Kilo-Rucksack ging das leider nicht.“ Diesen lässt sie in den nächsten drei Wochen von Hotel zu Hotel schicken.

Grenzen existieren für die vierfache österreichische Box-Meisterin „nur im Kopf“. 2015 kam die gebürtige Tschechin für ein Germanistik-Auslandssemester nach Wien und ist seitdem für den Boxsport hiergeblieben. 20 Stunden trainiert sie wöchentlich, das Laufen intensivierte sie in den letzten Monaten. Am Samstag bestritt Kotaskova noch einen Boxkampf in Deutschland, der unentschieden ausging.