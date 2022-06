Tanz unter dem Wasser: Die Alexandri-Schwestern und die große WM-Bühne

Beim Weltcup gab es auch eine weitere Premiere: Erstmals seit der Pandemie fand wieder ein Weltcup mit Zuschauern statt. „Man bekommt Gänsehaut, wenn man angefeuert wird“, sagt Eirini Alexandri. Unter den Zuschauern war auch die gesamte Familie, sowie Verwandte und Freunde aus Griechenland: „Das war unbeschreiblich.“

Vasiliki freute sich besonders über eine neue persönliche Bestnote von 89,4333 Punkten in der Solo-Kür. Bei der WM will sie in die Top Sechs und die 90-Punkte-Marke knacken. Ein ähnliches Ziel verfolgen die Alexandris im Duett. „Wir haben gute Chancen und hoffen, unter die besten fünf zu kommen und mehr als 92 Punkte zu erreichen“, sagt Anna-Maria.