Medaillenhoffnung Felix Auböck: Heute Weltmeister, morgen Master

Sie studieren Politikwissenschaften. Beschäftigt der Ukraine-Krieg Sie und Ihre Kollegen auf der Universität besonders stark?

Schwerpunkt in diesem Semester ist die außenpolitische Analyse. Und ich habe das Glück, dass wir einen Professor bekamen, der während seiner Militärzeit selbst in Afghanistan und im Irak bei der Royal Air Force war. Er versteht es, überzeugend authentisch zu erzählen. Und er versichert uns, dass das, was am Boden beschlossen wird, mit dem, was dann die Soldaten in der Praxis umsetzen sollen, nicht zu vergleichen ist. Der Ernstfall, berichtet er aus eigener Erfahrung, verlange komplett andere Entscheidungen.

Sind auch Corona und die steigende Inflation Themen in Ihrem Leben?

Von Corona bin ich bis jetzt verschont geblieben. Und was die Inflation betrifft: Ja, Studenten müssen sich Kredite aufnehmen.

Als Schwimm-Weltmeister werden Sie indes finanziell aus dem Wasser sein, oder?

Für den WM-Titel habe ich in Abu Dhabi vom Weltverband FINA 15.000 Dollar bekommen. Für mich als Student ist das sehr viel Geld.