Vor dem ÖFB-Duell mit Dänemark: Große Vorfreude auf Eriksen

(Nicht nur) Glückssache

Im Parken-Stadion befanden sich medizinische Kapazitäten. Die Rettungskette funktionierte optimal. Was nicht überall gelingt. So gilt Abdelhak Nouri, der als 19-jähriges Amsterdamer Ausnahmetalent beim Ajax-Test gegen Werder Bremen im Zillertal an einem heißen Juli-Tag 2017 zusammengesackt war, bis heute als Pflegefall.

Eriksen wurde ein Defibrillator implantiert. Mit so einem in der Brust spielt schon seit 2020 der Ajax-Routinier Daley Blind, der soeben als linker Abwehrmann in ähnlich offensiver Manier wie Maximilian Wöber gegen Kroatien mit Idealpass das Tor zum 4:1 der Niederlande in Belgien vorbereitete. Am selben Freitagabend stellte auch Eriksen beim dänischen 2:1-Sieg gegen Frankreich wieder 90 Minuten seinen Mann.