ÖFB-Team in der Einzelkritik: Fünf Vorzugsschüler gegen Kroatien

Gernot Trauner: Sehr gut

Keine Spur von der Verunsicherung im Conference-League-Finale, erinnerte in der Luft gegen Kramaric an seine besten Tage, dribbelte wenn nötig das Mittelfeld an, im Aufbau effektiv. Auch in der Viererkette nach Seitenwechsel steter Sieger.