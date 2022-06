3:0 gegen Vizeweltmeister Kroatien: Perfekter Start in die Rangnick-Ära

Gelungener kann man eine Premiere nicht gestalten als Österreich jene von Teamchef Ralf Rangnick mit einem 3:0-Sieg zum Aufakt der Nations League in Osijek gegen Kroatien. Vielleicht handelte es sich um einen Vorgeschmack auf Leckerbissen, die in Zukunft folgen können, wenngleich die Erwartungen nicht in typisch österreichischer Manier in den Himmel wachsen sollten.

Vieles, das man in kurzer Zeit besprochen und etwas einstudiert hatte, ließ sich in Osijek umsetzen. Österreichs Team machte mit Aktivität und guter Energie Freude.