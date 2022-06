Wie ÖFB-Teamchef Rangnick beim Debüt gegen Kroatien bestehen will

Gut möglich, dass Österreich mit einem 3-5-2 jene Formation wählt, in der auch Kroatien bei zwei Tests im März aufgetreten ist. David Alaba trat die Reise nach Osijek nicht an, er bereitet sich unterdessen in Wien auf die zwei Heimspiele gegen Dänemark und Frankreich vor. "Ich habe David gesagt, dass er diesmal nicht von Beginn an spielen wird. Dann sind wir gemeinsam übereingekommen, dass er die Reise nicht antreten wird."