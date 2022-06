Rangnick vor ÖFB-Duell mit Kroatien: "Alaba wird nicht spielen"

Gegen Kroatien hat es für Österreichs Nationalteam bis dato nichts zu holen gegeben. In fünf Duellen stehen für das ÖFB-Team vor dem Debüt des neuen Teamchefs Ralf Rangnick am Freitag-Abend (20.45 Uhr/live ORF 1) zum Auftakt der Nations League in Osijek fünf Niederlagen zu Buche.