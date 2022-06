ÖFB-Star Arnautovic: Unter Teamchef Rangnick zum Rekordspieler?

Welch wichtige Rolle Arnautovic bei Bologna aber tatsächlich spielt, zeigt auch ein Blick auf die absolvierten Spiele. So wurde der ÖFB-Star in rund 87 Prozent aller Spiele eingesetzt. Auch hier weist er nur einmal in seiner Karriere einen besseren Wert auf - In der Saison 2013/14 (nach seinem Wechsel zu Stoke City) waren es 88 Prozent. Bei den Engländern trat er vor allem als Vorlagen-Geber in Erscheinung. Neben fünf Treffern steuerte Arnautovic 12 Assists bei.

Der neue ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick weiß jedenfalls um die Qualitäten des Routiniers: "Ich habe mir einige Spiele von Marko angeschaut. Mein Eindruck ist, dass er deutlich fitter ist als vor zwei Jahren. Jetzt liegt es an ihm. Es ist nicht mehr so viel Zeit, wenn Marko neben dem 100. Länderspiel noch irgendwas gewinnen will, dann müssen wir uns beeilen. Dann muss auch er sich beeilen. Körperlich, so bin ich überzeugt, ist er dazu in der Lage."