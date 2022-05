Der Start mit Teamchef Rangnick: „In der 1. Klasse schimpfen’s eam“

Zwei Runden sind in der 1. Klasse Süd im Burgenland noch zu spielen. Für den SC Bad Tatzmannsdorf gilt es dringend zu punkten, will man den Gang in die Schutzgruppe vermeiden. Der Klub aus dem Kurort ist Tabellenletzter.

Trotzdem sind auf dem schmucken Sportplatz des Dorfklubs immer wieder begnadete Kickerbeine zu bewundern, wenn große Klubs oder Nationalteams in der Thermenregion ihre Zelte aufschlagen, um in Ruhe zu trainieren.

Ein "Schaulaufen"?

Von Ruhe ist am Montagvormittag wenig zu spüren. Ralf Rangnick bittet seine auserwählten ÖFB-Kicker zur Arbeit.

Die erste Trainingseinheit unter dem neuen Teamchef ist öffentlich und lockt rund 300 Kiebitze an. Kinder drängen und reißen sich um die Nähe zu ihren Idolen, um Selfies und Autogramme zu ergattern, während die älteren Semester das Treiben distanziert beobachten. „Des is ja eh nur a Schaulaufen“, murrt einer.

Nicht wirklich.