Reale CL-Krönung: Wie Liverpool dominierte und David Alaba klärte

Stark im Gegenpressing

Eine spannende Kennzahl verdeutlicht allerdings auch, wie stark Liverpool an diesem Abend im Gegenpressing war, der Königsdisziplin von Trainer Jürgen Klopp. Die Engländer eroberten den Ball ganze 108 Mal nach Ballverlust umgehend wieder zurück. 31 Mal taten sie dies in der hohen Zone, also im letzten Drittel, was verdeutlicht, wie intensiv die Engländer nahe am gegnerischen Tor agierten.