ÖFB-Star Alaba: „Dafür steht Real Madrid. Wir wissen, wer wir sind.“

Wenn David Alaba in einem Champions-League-Finale auf dem Platz gestanden ist, dann hat er es auch gewonnen. Das war 2013 so, als er mit den Bayern in London Borussia Dortmund in die Knie gezwungen hat, und 2020 ebenso, als in Lissabon Paris Saint-Germain besiegt wurde. 2010 und 2012 musste er von der Tribüne aus zusehen, wie die Bayern gegen Inter Mailand bzw. Chelsea den Kürzeren zogen.

Am Samstagabend wird der 29-Jährige wieder auf dem Platz stehen. Nach einem Muskelfaserriss, der ihn für das Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City am 4. Mai aus der Bahn geworfen hat, ist er im Endspiel zurück. Im Stade de France vor den Toren von Paris, wo er 2009 als 17-Jähriger sein Debüt im Nationalteam feierte, greift er zum dritten Mal nach dem Henkelpokal, um eine starke Saison zu krönen. Als erster Österreicher könnte er diesen mit zwei verschiedenen Klubs holen.